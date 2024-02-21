MLB／洋基打線終於迎幫手 賈吉盛讚新隊友索托：世代級天才

洋基隊上季打出82勝80敗戰績，對於一般球隊而言，勝率超過5成可以說是不錯的賽季，但目標只有冠軍的紐約球迷可不滿意，球隊在休賽季也發起多筆補強，交易來了索托（Juan Soto）、佛度戈（Alex Verdugo）等人，並簽下史卓曼（Marcus Stroman），投打端都有不小引援，「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時也對新陣容表示期待。

曾有「布朗克斯轟炸機」美譽的洋基打線上季意外成為球隊軟肋，傷兵、主力老化等因素導致團隊進攻指數排名聯盟倒數第6，和皇家隊屬同一級別，被球迷笑稱「整條打線只要閃過賈吉就好」，因此休賽季球隊將重點放在強化打線上，最大補強莫過於透過「8換2」交易引進強打少年索托，和賈吉的左右連拳被看好是聯盟最可怕的雙人組。

賈吉春訓營受訪時也對球隊冬天的操作感到滿意，提到這些補強替陣容帶來了深度和多樣性，「這就是效力洋基的奇妙之處，他們總是在改進、總是試圖採取行動，無論是交易還是自由球員，我認為球隊還會有動作，我們拭目以待。」

除此之外，賈吉也大力撐讚新幫手索托，提到索托無論是職業意識還是打擊實力都令他印象深刻，「他是世代級的天才，舉止非常出色、自信、專注，並且為每一場比賽做足了準備，這將是一個令人印象深刻的陣容。」

賈吉在受訪中坦言，去年球隊的成績猶如替自己敲響「警鐘」，督促自己得做更充足準備，早在1月賈吉就加入球員發展中心，積極備戰新賽季，「很多人對上季球隊成績感到困窘，認為自己沒有達到期望，作為一支團隊，我們知道這種事不能再發生了。」