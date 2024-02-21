MLB／盤點新球季新秀 星二代哈勒戴與LSU雙星衝大聯盟

MLB新賽季展望，星二代小哈領銜超新星來報到！《CBS體育網》在新賽季前整理出新星榜，最被看好的正是七屆全明星、麥特哈勒戴之子，金鶯隊2022年狀元、左打游擊手小哈勒戴，年僅20歲的他單季狂跳三級，被預期新賽季直衝大聯盟。另外，LSU大學的雙子星，去年狀元火球男史肯斯、去年榜眼外野手克魯斯也都進榜。

小哈領銜新星榜

MLB新賽季看點自然包含未來之星，根據專業美媒《CBS體育網》整理，這份新星榜為首的自然是2022梯的王牌：星二代小哈勒戴，作為七屆全明星的打擊好手麥特哈勒戴之子，小哈（傑克遜哈勒戴）的棒球路備受關注，不像老爸鎮守外野，小哈是守備光譜價值更高的游擊手，打擊面被認為有超齡的穩定性，獲得金鶯狀元籤肯定後，小哈第一個完整賽季就沒讓人失望。

19歲的小哈在1A開始2023賽季，僅打14戰就繳出超誇張的近1.2攻擊指數，讓金鶯趕緊將他升上高階1A，隨後就是一連串的跳級，季末就到達最接近大聯盟的3A，層級轉換後的適應力驚人，說明小哈打擊能力果然超齡，外媒看好他將在新賽季不久後登上大聯盟。

榜上第2的是去年就有大聯盟經驗的卡米內羅，這位20歲的光芒重砲三壘手可不僅有怪力，運動能力也不差，他被認為天花板可以挑戰當今全明星三壘手萊利。

LSU雙子星進榜

隨後3到6名通通都是外野手，恰好遊騎兵與國民各有2人（依序為遊騎兵的卡特、藍佛德，國民的克魯斯與伍德），專家最看好未來性的其實是第5名的克魯斯（Dylan Crews），這位2023梯的榜眼打擊超全面，屠殺所有大學投手，對任何球種掌握度都高，雖然進入小聯盟的小樣本內表現平平，仍被認為是前明星「老大」布萊恩以來，最成熟、穩定的大學打者。

國民隊選秀榜眼克魯斯雖然在新秀榜暫居第五，但未來性最被專家看好。 路透

克魯斯評價這麼高但卻不是狀元，因為去年狀元同為難得一遇的怪物，也是這份新星榜前10名唯一的投手：海盜隊火球男史肯斯（Paul Skenes）。克魯斯與史肯斯是MLB選秀歷史上，第一對同年狀元榜眼戰友，2個超新星正是去年LSU大學的投打雙王牌，史肯斯的火球與變化球完成度都很高，被評為天才小史後最強的大學投手，外媒預估，今年夏季，球迷就能在大聯盟看到這對LSU雙子星首秀。

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