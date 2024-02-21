快訊

夏克立激動「沒有家暴黃嘉千」 提郎祖筠：我會告

54歲資深維修員遭夾重傷不治 華航緊急內部公告曝光

勞檢處揪出意外主因！華航飛機維修員遭夾死 案發現場曝光「已勒令停工」

MLB／盤點新球季新秀 星二代哈勒戴與LSU雙星衝大聯盟

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
美職新賽季超新星榜，2022梯狀元小哈勒戴領銜，如無意外，本季能看到這位星二代登上MLB。 路透
美職新賽季超新星榜，2022梯狀元小哈勒戴領銜，如無意外，本季能看到這位星二代登上MLB。 路透

MLB新賽季展望，星二代小哈領銜超新星來報到！《CBS體育網》在新賽季前整理出新星榜，最被看好的正是七屆全明星、麥特哈勒戴之子，金鶯隊2022年狀元、左打游擊手小哈勒戴，年僅20歲的他單季狂跳三級，被預期新賽季直衝大聯盟。另外，LSU大學的雙子星，去年狀元火球男史肯斯、去年榜眼外野手克魯斯也都進榜。

小哈領銜新星榜

MLB新賽季看點自然包含未來之星，根據專業美媒《CBS體育網》整理，這份新星榜為首的自然是2022梯的王牌：星二代小哈勒戴，作為七屆全明星的打擊好手麥特哈勒戴之子，小哈（傑克遜哈勒戴）的棒球路備受關注，不像老爸鎮守外野，小哈是守備光譜價值更高的游擊手，打擊面被認為有超齡的穩定性，獲得金鶯狀元籤肯定後，小哈第一個完整賽季就沒讓人失望。

19歲的小哈在1A開始2023賽季，僅打14戰就繳出超誇張的近1.2攻擊指數，讓金鶯趕緊將他升上高階1A，隨後就是一連串的跳級，季末就到達最接近大聯盟的3A，層級轉換後的適應力驚人，說明小哈打擊能力果然超齡，外媒看好他將在新賽季不久後登上大聯盟。

榜上第2的是去年就有大聯盟經驗的卡米內羅，這位20歲的光芒重砲三壘手可不僅有怪力，運動能力也不差，他被認為天花板可以挑戰當今全明星三壘手萊利。

LSU雙子星進榜

隨後3到6名通通都是外野手，恰好遊騎兵與國民各有2人（依序為遊騎兵的卡特、藍佛德，國民的克魯斯與伍德），專家最看好未來性的其實是第5名的克魯斯（Dylan Crews），這位2023梯的榜眼打擊超全面，屠殺所有大學投手，對任何球種掌握度都高，雖然進入小聯盟的小樣本內表現平平，仍被認為是前明星「老大」布萊恩以來，最成熟、穩定的大學打者。

國民隊選秀榜眼克魯斯雖然在新秀榜暫居第五，但未來性最被專家看好。 路透
國民隊選秀榜眼克魯斯雖然在新秀榜暫居第五，但未來性最被專家看好。 路透

克魯斯評價這麼高但卻不是狀元，因為去年狀元同為難得一遇的怪物，也是這份新星榜前10名唯一的投手：海盜隊火球男史肯斯（Paul Skenes）。克魯斯與史肯斯是MLB選秀歷史上，第一對同年狀元榜眼戰友，2個超新星正是去年LSU大學的投打雙王牌，史肯斯的火球與變化球完成度都很高，被評為天才小史後最強的大學投手，外媒預估，今年夏季，球迷就能在大聯盟看到這對LSU雙子星首秀。

【更多精采內容，詳見

大聯盟

延伸閱讀

MLB／被你解決但砸你車窗 紅人火球男格林喊要克魯茲賠錢！

MLB／簽張育成後又補游擊手羅沙里歐 光芒總管說明原因

MLB／推薦張育成到光芒 教頭解釋：對他有好印象

MLB／光芒大聯盟約簽游擊手羅沙里歐 張育成競爭難度提升

相關新聞

MLB／選擇光芒隊原因？張育成：感覺超級舒服

「國防部長」張育成重返光芒隊，昨天球團宣布以小聯盟合約簽下張育成，附帶大聯盟春訓邀約，張育成收到來自10個球隊的類似合約...

MLB／洋基打線終於迎幫手 賈吉盛讚新隊友索托：世代級天才

洋基隊上季打出82勝80敗戰績，對於一般球隊而言，勝率超過5成可以說是不錯的賽季，但目標只有冠軍的紐約球迷可不滿意，球隊在休賽季也發起多筆補強，交易來了索托（Juan Soto）、佛度戈（Alex V

MLB／山本由伸首秀可能是開幕戰！道奇主帥敲定首爾賽先發

日籍強投山本由伸休賽季以破紀錄大約加盟道奇隊，新賽季表現受到棒壇關注，近期總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提及對首爾開幕戰的安排，指出山本由伸和另名強投葛拉斯諾（Tyler Glasno

MLB／本季報銷沒人要？ 釀酒人2年約簽回二當家伍德夫

根據大聯盟官網報導，釀酒人隊近日宣布與先發投手伍德夫（Brandon Woodruff）達成2年合約共識，不過他於去年10月進行肩膀手術，預計將缺席2024賽季。 伍德夫上賽季就飽受傷勢困擾，因

MLB／盤點新球季新秀 星二代哈勒戴與LSU雙星衝大聯盟

MLB新賽季展望，星二代小哈領銜超新星來報到！《CBS體育網》在新賽季前整理出新星榜，最被看好的正是七屆全明星、麥特哈勒戴之子，金鶯隊2022年狀元、左打游擊手小哈勒戴，年僅20歲的他單季狂跳三級，被

MLB／波拉斯自由市場踢鐵板？ 貝林傑回頭找小熊談約進度停滯

距離大聯盟春訓賽程開打剩下不到2天，在自由市場上仍有不少大咖球星找不到下家，官網10大自由球員中就有4人還是待業中，且恰巧都是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）旗下客戶，其中也包括了去年的東山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。