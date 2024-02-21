MLB／山本由伸首秀可能是開幕戰！道奇主帥敲定首爾賽先發

日籍強投山本由伸休賽季以破紀錄大約加盟道奇隊，新賽季表現受到棒壇關注，近期總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提及對首爾開幕戰的安排，指出山本由伸和另名強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）將扛起對教士隊開幕系列賽2戰的先發任務。

大聯盟春訓賽程於美國時間2月22日開始，目前尚未得知山本由伸和葛拉斯諾何時將亮相，但兩人進度皆十分理想，已在春訓營進入實戰投球階段，其中山本的投球內容更飽受新隊友們好評，兩人將與米勒（Bobby Miller）、派克斯頓（James Paxton）組成輪值，克蕭（Clayton Kershaw）、布勒（Walker Buehler）等人則於季中陸續回歸。

羅伯茲近期接受《The Athletic》訪問時表示，可以肯定山本由伸和葛拉斯諾是頭兩戰先發，也是「安全的選項」，若屆時由山本接下開幕首戰，將成為日本史上首位旅美第一年就擔任開幕戰先發的投手。

本季是道奇繼2018年後首次參與海外系列賽，也是2014年後首度在海外舉辦開幕戰，道奇和教士陣容不僅星光熠熠，且亞洲大咖球星齊聚，可謂最適合在首爾出賽的兩支球隊，韓國球迷有機會一口氣看到山本由伸、大谷翔平、金河成、松井裕樹、達比修有、高祐錫等球星同場獻技。