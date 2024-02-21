MLB／被你解決但砸你車窗 紅人火球男格林喊要克魯茲賠錢！

張育成昨天與光芒隊達成協議，簽下附帶春訓的小聯盟約，但光芒馬上又以1年150萬美元大聯盟合約，簽下張育成過去在守護者隊的競爭者羅沙里歐（Amed Rosario），以補強內野深度，光芒總教練凱許（Ke

2024-02-21 10:40