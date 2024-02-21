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MLB／被你解決但砸你車窗 紅人火球男格林喊要克魯茲賠錢！
樑子結大了！紅人春訓營上演兩大年輕投打對決，克魯茲（Elly De La Cruz）在Live BP環節中面對火球男隊友格林（Hunter Greene）敲出界外飛球，沒想到這顆球彈道超準，直接砸到格林停在場外的愛車，讓格林好心疼，直呼：「你要賠錢！」
對格林而言，此次投球內容是成功的，結果卻賠上慘痛代價。他的招牌火球讓克魯茲跟不上速度，擠壓成左外野方向的界外球，徑直飛向場邊停車場，不偏不倚擊中自己的休旅車後座車窗，兩人還在意外現場合影留念。事後格林開玩笑稱克魯茲得賠錢了事，克魯茲則在旁反駁：「你賺得比我多。」
格林是球隊新生代王牌接班人，薪資部分確實比克魯茲更有保障，早在去年季初就和球隊簽下6年5300萬美元續約，上季拿下4勝7敗4.82成績，值得一提的是他的K/9值高達12.2，更曾上演單場14K於隊史留名。
有「體能怪物」美名的克魯茲去年登上大聯盟就以怪力震撼球壇，屢屢打破各項Statcast進階數據，包含史上最快內野傳球速度，還曾創下119.2英哩的超可怕擊球初速，擊球威力可想而知，上季新人年繳出打擊率2成35、13轟、35盜，於國聯新人王票選上排名第7，新賽季將在紅人內野佔有一席之地。
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