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MLB／教頭親自推薦 張育成返光芒若升大聯盟年薪100萬美元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成重返光芒。 美聯社
張育成重返光芒。 美聯社

張育成確定繼續旅美生涯，光芒球團今天正式宣布，以小聯盟合約與張育成簽下合約，附帶大聯盟春訓邀約，張育成將重返這支短暫效力過的球隊再拚大聯盟，若升上大聯盟年薪為100萬美元，激勵獎金也比去年多兩倍，讓張育成感受到滿滿誠意。

張育成具備5年大聯盟資歷，效力過4支球隊，去年與紅襪的合約結束後，張育成在市場上等待合約，也不排斥返台發展，握有狀元籤的富邦悍將隊也審慎評估，但今天先一步確定他將在美國延續生涯。

光芒已經正式公佈消息，張育成簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，有挑戰開季就從大聯盟出發的機會。

光芒接觸張育成已久，去年冬天球界就盛傳光芒最可能成為他的新東家，時序來到今年2月，確定雙方再續前緣。

張育成的美國經紀公司ACES表示，在今年休賽季接到超過10隊的電話，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）更是向球隊親自推薦張育成，讓ACES與光芒隊協議過程蠻順利，最終張育成的小聯盟合約以月薪3.6萬元美金，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元，也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，讓張育成團隊感受到誠意。

張育成選擇與光芒再續前緣，主要是因為非常喜歡球隊氣氛，希望能再回到光芒隊享受棒球。2022年張育成在光芒隊期間出賽36場，繳出打擊率2成60、3轟、12打點。

光芒 大聯盟 張育成

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