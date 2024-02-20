MLB／守備訓練漏球也要救 小熊二壘手春訓已在秀腿間傳球

春訓才剛開始沒幾天，小熊隊金手套二壘手霍納（Nico Hoerner）已經在秀腿間傳球，新任總教練康索（Craig Counsell）也還在習慣子弟兵的美技，笑稱真的是很特別的守備。

小熊官方X今天分享一段影片，選手正在進行滾地球守備訓練，霍納長距離奔跑後撈起球但沒抓牢，這球漏了一下，他嘗試徒手接球補救，再從雙腿之間傳球，準確送到一壘隊友手套裡。

本身已經是很神奇的play，出現在春訓守備練習階段更是難以想像，大聯盟官網描述這一個play就寫道：「如果這球漏了後，霍納直接放掉，也沒有人會怪他，因為現在只是春訓，但他卻在一個彈跳後徒手抓起球，在雙腿之間背後傳球。」