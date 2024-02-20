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MLB／棒球不是首要任務！天使「薪水小偷」瑞登失言挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
天使三壘手瑞登。 美聯社
天使三壘手瑞登。 美聯社

天使三壘手瑞登（Anthony Rendon）近年受傷勢影響，沒對球隊做出太多貢獻，他今天在春訓受訪時直言，棒球從來不是他的首要任務，引發網友砲轟。

瑞登2019年季後與天使簽下7年2.45億鉅約，過去4季平均每年只打50場，被不少球迷冠上「薪水小偷」臭名。他日前聲稱一年打162場太多，受到許多球迷批評，如今他的發言再度惹議。

當被媒體問到棒球是否仍是首要任務時，瑞登表示，「棒球不是首要任務，這是一份工作，我做這件事只是為了謀生，我的信仰和家庭都比工作重要，有事情影響到信仰或家庭，我就會離開。」

此話一出，引發許多網友嘲諷，「楚奧特（Mike Trout）會把他趕出球隊」、「天使隊公關希望你別說話」、「你的數據能說明這件事」。不過也有部分網友認為他這樣說沒問題。

瑞登上季只出賽43場，累積2轟和22分打點，打擊率0.236，標準化攻擊指數（OPS+）88，創生涯新低。

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