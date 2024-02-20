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MLB／林昱珉實戰投打亮相 總教練提到他名字是因挨轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣左投林昱珉參與了響尾蛇春訓。 美聯社
台灣左投林昱珉參與了響尾蛇春訓。 美聯社

響尾蛇隊今天迎接春訓全體報到的首個訓練日，王牌投手賈倫（Zac Gallen）在實戰投打對決（Live BP）亮相最受矚目，同日參與Live BP的選手還包括台灣左投林昱珉

響尾蛇去年稱霸國聯寫下驚奇，打到世界大賽才在5戰後不敵遊騎兵隊，但去年例行賽僅拿84勝仍是不爭的事實，季外也透過補強厚實戰力，今年團隊薪資將寫下隊史新高，老闆坎崔克（Ken Kendrick）也坦言，去年球隊的成功，讓球團願意打開錢包。

響尾蛇今天有幾位投手在Live BP亮相，林昱珉就是其中之一，在面對培多莫（Geraldo Perdomo）時花了不少球，最終挨轟，左右開弓的培多莫站在右打區敲出全壘打，讓總教練羅夫洛（Torey Lovullo）印象深刻。

羅夫洛表示，本季預計將以培多莫擔任固定游擊手，出賽135到140場以上，球隊需要他在右打出賽時也能成為一位好打者，「能從林昱珉手中開轟，我知道這會讓他感覺滿好的，但我也知道這肯定來自背後許多努力，我們需要他每天都繼續進步。」

林昱珉 賈倫 響尾蛇

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