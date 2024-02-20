MLB／道奇春訓首戰 大谷缺席

大聯盟官辦熱身賽倒數，大谷翔平確定會先缺席首戰。道奇隊總教練羅伯茲透露，大谷在23日對教士隊之戰不會上場，但預計很快就會加入戰局，不需擔心大谷的調整進度。

道奇從2013年起連續11年闖進季後賽，今年將挑戰國聯西區3連霸，最大目標是隊史第8座世界大賽冠軍，還在尋求季後賽初體驗的大谷相中道奇的贏家本色，選擇加盟這支強權，全力備戰新球季。道奇的春訓首場賽事將在23日作客教士春訓球場，24日回主場迎戰教士，同一對戰組合3月20日前往南韓首爾高尺巨蛋，進行兩場海外開幕戰。

道奇春訓進入第10天，大谷至今尚未面對實戰投球（Live BP）打擊，昨雖在球隊公布Live BP名單中，但最終並未現身，也未參與室外打擊練習。

大谷去年9月肘傷動刀，外界關心他恢復狀況、調整進度，羅伯茲表示大谷很健康，把他放在Live BP名單，只是考慮他可能想打預先安排，「他很健康，每件事都很棒。」