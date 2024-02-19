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MLB／巨人單季30轟乾旱期長達20年 索勒被看好接棒邦茲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
季披上巨人戰袍的索勒。 美聯社
季披上巨人戰袍的索勒。 美聯社

巨人隊將於25日展開首場熱身賽，31歲古巴重砲索勒（Jorge Soler）今天前往亞歷桑納州春訓營報到，官網特別提到，從2004年邦茲（Barry Bonds）之後，全隊未再出現單季30轟打者，希望索勒希能夠結束乾旱期。

邦茲2004年出現45轟，接下來3季合計59轟，2007年以762轟結束22年生涯，穩居大聯盟全壘打王。

索勒14日和巨人簽下3年4200萬美元合約，新球季將固定擔任指定打擊，扛起最重要的第4棒，有機會出現生涯第200轟（生涯10年累積170轟）。

他在2019年效力皇家隊時，162戰全勤出賽，以48轟奪下美聯全壘打王，去年在馬林魚隊36轟是單季次佳紀錄，也是全隊最多轟球員，幫助球隊重返季後賽。

巨人主場向來對打者不利，但索勒過去沒有碰到太多麻煩，在這座球場12場比賽打擊率3成17（打數41、安打13） ，揮出兩支全壘打，他說：「會像往常一樣擊球，繼續保持專注，看看接下來會發生什麼事。」

巨人在自由球員市場簽下索勒、李政厚（6年1億1300萬美元）、希克斯（Jordan Hicks，4年4400萬美元）、墨菲（Tom Murphy，2年825萬美元），已經花了2億725萬美元，在大聯盟30隊排名第2，遠遠落後狂砸超過10億美元的道奇隊。

大聯盟 巨人

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