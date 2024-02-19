MLB／大谷翔平缺席實戰投打練習 不參加道奇春訓開幕戰
美國職棒大聯盟MLB二刀流球星大谷翔平，今天沒有參加洛杉磯道奇隊春季訓練現場投打練習，也不會參加22日的春訓開幕戰。
美聯社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，剛從手肘手術中恢復的大谷將不會參加22日對陣聖地牙哥教士隊的春訓開幕戰。這位兩屆美聯年度最有價值球員（MVP）在去年12月以自由球員身分，簽下創紀錄的7億美元、為期10年的合約。
不過，羅伯茲對大谷的身體進步感到鼓舞。
羅伯茲17日說：「他比我們任何人─也許不包括大谷翔平自己─預期的都要進步得多。他工作非常努力、非常勤奮，所以他比計畫提前了。」
「至於他什麼時候參加春訓的仙人掌聯盟（CactusLeague）比賽，我不知道答案；但似乎每一天他都在好轉、感覺非常好。」
大谷翔平去年9月19日接受受手術修復右手肘尺骨副韌帶（UCL）撕裂傷後，本賽季將不會投球，但他希望能在3月20日在韓國首爾與教士隊的大聯盟例行賽海外開幕戰中，做好上場打擊的準備。他去年在洛杉磯天使隊的打擊率為3成04，有44支全壘打。
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