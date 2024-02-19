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MLB／韓媒曝柳賢振將重返韓職韓華鷹 已運回生活用品

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓左投柳賢振。 美聯社
南韓左投柳賢振。 美聯社

據韓媒KBS報導，去年效力藍鳥隊的韓籍左投柳賢振有望重返韓職韓華鷹隊，已決定先將加拿大的生活用品運回南韓。

柳賢振2013年透過入札制度挑戰大聯盟，最終決定和道奇簽下6年3600萬美元合約，根據規定，如果他想重返韓職，只能先和韓華鷹簽約，韓華鷹高層表示，「我們今年初以來，就一直盡全力與柳賢振簽約，這是事實，不過目前還未達成最終協議。」

柳賢振2019年接受道奇開出的合格報價（1年1790萬美元），結果他投出生涯年，主投182.2局送出163次三振，防禦率2.32，生涯首度入選明星賽，並擔任先發，國聯塞揚票選排第2。

2020年柳賢振以4年8000萬美元轉戰藍鳥，在縮水賽季主投67局送出72次三振，防禦率2.69，美聯塞揚票選排第3。不過他2021年成績下滑，2022年又動TJ手術只投27局；去年則投52局，防禦率3.46，仍有一定壓制力。

柳賢振

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