快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／42歲少棒教練球速162.5公里 美媒：運動家要給機會嗎？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
塞梅拉諾。擷圖自X
塞梅拉諾。擷圖自X

大聯盟官網首頁今天介紹一位小聯盟退役球員，標題寫得很直接：「42歲少棒教練投出101英里（162.5公里）球速！」

這位教練塞梅拉諾（Rob Semerano）在2004年選秀會第20輪被運動家隊挑中，小聯盟6個球季待過運動家、洋基、太空人隊，專職後援投手，最高上到2A，從未有機會登上大聯盟，後來轉戰獨立聯盟兩個球季，2014年高掛球鞋。

大聯盟官網指出，塞梅拉諾2004年速球96英里，現在達到101英里，經過20年後，他的的手臂比以往任何時候都更有活力，但這麼多年過去了，仍未在大聯盟投過球。

美國媒體Mercury News指出，沒有多少少棒教練可以投出100英里的球速，塞梅拉諾就是其中之一，他在退休10幾年後，球速還有101英里，堪稱「現代版新秀」，想在42歲嘗試奇蹟般復出，運動家應該給他機會嗎？

塞梅拉諾2004年選秀同梯包括韋蘭德（Justin Verlander）、布瑞登（Dallas Braden）、派卓亞（Dustin Pedroia）、潘斯（Hunter Pence），他已經超過10年未出現在職棒球場，動過兩次韌帶置換手術，湯米·約翰手術，現在擔任兩個兒子的少棒教練。

大聯盟各隊已經展開春訓，塞梅拉諾說：「還未收到運動家的消息，但我很想再次效力，這是第一個簽下我的球團，在我心中占有特殊地位。」

塞梅拉諾還未放棄挑戰大聯盟的念頭，強調很喜歡運動家，也願意投效所有大聯盟球隊。

大聯盟 球速 運動家

延伸閱讀

NBA／美媒曝勇士想交易他 詹皇：我也是看新聞才知道

MLB／外表看似小孩 百大新秀之首哈勒戴有望開季大聯盟

重拾社會主義住房觀 美媒：北京欲掌管房地產市場

MiLB／鄧愷威左斜肌拉傷 美媒透露缺陣時間

相關新聞

MLB／大谷翔平缺席實戰投打練習 不參加道奇春訓開幕戰

美國職棒大聯盟MLB二刀流球星大谷翔平，今天沒有參加洛杉磯道奇隊春季訓練現場投打練習，也不會參加22日的春訓開幕戰

MLB／韓媒曝柳賢振將重返韓職韓華鷹 已運回生活用品

據韓媒KBS報導，去年效力藍鳥隊的韓籍左投柳賢振有望重返韓職韓華鷹隊，已決定先將加拿大的生活用品運回南韓。 柳賢振2013年透過入札制度挑戰大聯盟，最終決定和道奇簽下6年3600萬美元合約，根據

MLB／42歲少棒教練球速162.5公里 美媒：運動家要給機會嗎？

大聯盟官網首頁今天介紹一位小聯盟退役球員，標題寫得很直接：「42歲少棒教練投出101英里（162.5公里）球速！」

MLB／史崔普林還在抓球感 有點後悔太早宣布「死亡球」

運動家隊先發投手史崔普林（Ross Stripling）最近因為宣布「死亡球」（Deathball）， 突然成為焦點人物...

MLB／道奇菜鳥挖寶大谷 聊到吃香蕉防脫水變興奮

大谷翔平一舉一動都是焦點，道奇隊春訓進入第10天，媒體持續開發與他相關的各種話題，新隊友也要聊過一輪，菜鳥投手史東（Ga...

MLB／官網迫不及待點名季後FA 金河成是最受矚目工具人

大聯盟新球季還未開打，官網已經迫不及待點名季後各個位置最佳自由球員（FA），教士隊南韓內野手金河成以工具人的角色被點名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。