MLB／42歲少棒教練球速162.5公里 美媒：運動家要給機會嗎？

大聯盟官網首頁今天介紹一位小聯盟退役球員，標題寫得很直接：「42歲少棒教練投出101英里（162.5公里）球速！」

這位教練塞梅拉諾（Rob Semerano）在2004年選秀會第20輪被運動家隊挑中，小聯盟6個球季待過運動家、洋基、太空人隊，專職後援投手，最高上到2A，從未有機會登上大聯盟，後來轉戰獨立聯盟兩個球季，2014年高掛球鞋。

大聯盟官網指出，塞梅拉諾2004年速球96英里，現在達到101英里，經過20年後，他的的手臂比以往任何時候都更有活力，但這麼多年過去了，仍未在大聯盟投過球。

美國媒體Mercury News指出，沒有多少少棒教練可以投出100英里的球速，塞梅拉諾就是其中之一，他在退休10幾年後，球速還有101英里，堪稱「現代版新秀」，想在42歲嘗試奇蹟般復出，運動家應該給他機會嗎？

塞梅拉諾2004年選秀同梯包括韋蘭德（Justin Verlander）、布瑞登（Dallas Braden）、派卓亞（Dustin Pedroia）、潘斯（Hunter Pence），他已經超過10年未出現在職棒球場，動過兩次韌帶置換手術，湯米·約翰手術，現在擔任兩個兒子的少棒教練。

大聯盟各隊已經展開春訓，塞梅拉諾說：「還未收到運動家的消息，但我很想再次效力，這是第一個簽下我的球團，在我心中占有特殊地位。」

塞梅拉諾還未放棄挑戰大聯盟的念頭，強調很喜歡運動家，也願意投效所有大聯盟球隊。