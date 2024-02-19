MLB／道奇菜鳥挖寶大谷 聊到吃香蕉防脫水變興奮
大谷翔平一舉一動都是焦點，道奇隊春訓進入第10天，媒體持續開發與他相關的各種話題，新隊友也要聊過一輪，菜鳥投手史東（Gavin Stone）透露與大谷曾一起吃飯，大谷在講到香蕉的話題時特別興奮。
大谷從天使轉戰道奇，身邊的隊友換了一群，對日本媒體來說也是全新的採訪素材，每天都能透過不同選手口中聊聊大谷，25歲的史東去年初登大聯盟，出賽8場（4場先發），留下1勝1敗、防禦率9.00。
史東表示，前幾天有與大谷一起吃飯，跟他聊了很多事情，「講到吃香蕉可以預防脫水時，他感覺很興奮。」史東表示，看大谷的所做的事情，對他來說極具教育性、是很好的啟發，「希望球季中可以繼續從他身上學到東西。」
大谷翔平場邊嗑香蕉的畫面，對球迷來說並不陌生，轉播鏡頭就多次直擊，包括剛扛完一支全壘打，下一刻就看大谷坐在椅子上吃香蕉，或是投球退場、攻守交換時也最愛吃香蕉補充能量。
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