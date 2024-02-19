MLB／Live BP名單有大谷僅供參考 道奇教頭：讓他自己選擇

大谷翔平的名字今天再一次出現在實戰投打對決（Live BP）名單中，但有了前一次沒等到人的經驗後，在場媒體這次已有心理準備，最終大谷未參與Live BP，也沒有出現在室外打擊練習。大谷何時將面對實戰投球打擊？道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說就快了。

道奇春訓進入第10天，大谷至今尚未面對實戰投球打擊，今天在練習前被問到大谷是否會參與Live BP時，羅伯茲就直言不清楚，他強調大谷很健康，把他放在Live BP名單中，只是球隊考慮到他可能會想打的預先安排。

羅伯茲說：「如果他想出來打Live BP，那很棒，如果他選擇不打，想去室內打擊練習，那也很好。總之他很健康，每件事都很棒。」

他也提到，他預期大谷面對實戰投球打擊的日子已經不遠，「大家都很在意會是何時，但就我的角度看來，就快到了。」