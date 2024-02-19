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MLB／山本由伸好投 教頭：一線先發的料

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
山本由伸來到道奇隊後首度實戰投打對決。 路透社
山本由伸來到道奇隊後首度實戰投打對決。 路透社

球季還沒開打，山本由伸已讓道奇隊友慶幸他是來到自家陣營，昨天在春訓實戰投打對決博得滿堂彩，總教練羅伯茲信心表態，山本絕對是一線先發投手的料。

大聯盟官辦熱身賽倒數，道奇23日面對教士隊，選手調整步調進入實戰投打階段。山本昨首登場，面對6打者投27球，自評表現85分，滿意直球控球，卡特球狀況也比前幾天更好，「已有一段時間沒有面對打者投球，所以很期待今天，希望自己可以冷靜、專注投球。」

弗里曼是對戰打者之一，對山本的表現直呼不可思議，還為此請教日文的「不可思議」該怎麼說，「驚人的球威，真的很慶幸他在我們隊上，控球之好是我前所未見。」

羅伯茲大讚山本聰明、有求知欲，很清楚面對大聯盟打者要做的準備，直球可以控到各個角落，變化球武器多樣，「我非常有信心，他可以成為第一線先發投手。」

大谷翔平昨為休息日，仍是全場焦點，弗里曼、凱利的兒子在休息室、練習場邊都黏著他，儼然成為孩子王，球迷也笑稱大谷不只二刀流，現在還要加上保母技能。

弗里曼與媒體分享兒子查理與大谷的合照，道奇社群也公開這張可愛的照片。弗里曼透露，兩年前大谷在明星賽首次見到查理，之後在與山本由伸的會面中碰面時，大谷曾問起「查理在哪？」一直記得兒子的名字，讓他感覺相當窩心。

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