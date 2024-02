MLB／外表看似小孩 百大新秀之首哈勒戴有望開季大聯盟

百大新秀之首、金鶯隊20歲內野手哈勒戴(Jackson Holliday),有著孩子般的外貌,在隊友眼中卻像已有10年職棒經驗的老手,今年有望挑戰開季從大聯盟出發。

哈勒戴為名將之後,他的父親是有15年大聯盟資歷、生涯316轟的麥特.哈勒戴(Matt Holliday),他在2022年參加選秀時獲得金鶯狀元籤挑選,去年從小聯盟1A連升3級站上3A,不同於去年參與大聯盟春訓時僅止於觀光、體驗,今年是被點名有機會進入開季26人名單的選手之一,目前也在新年度的大聯盟官網百大新秀排名第一位。

「有點興奮,對吧?」哈勒戴坦言,有機會開季從大聯盟出發,確實讓他很期待接下來的發展,「我會繼續日復一日努力,享受在這裡和隊友們的相處,也讓自己更進步,如果可以通過春訓的考驗,從大聯盟開季那會很酷。」

FILE- Jackson Holliday, the first overall draft pick by the Baltimore Orioles in the 2022 draft, takes batting practice with the team prior to a baseball game between the Orioles and the Tampa Bay Rays, Wednesday, July 27, 2022, in Baltimore. The Orioles have promoted top prospect Jackson Holliday to Triple-A Norfolk, another step in the 19-year-old shortstop's remarkable rise through the minors in his first full pro season. (AP Photo/Julio Cortez, File) 美國聯合通訊社

儘管有著一張娃娃臉,哈勒戴表現出的成熟已讓教練、前輩吃驚,總教練海德(Brandon Hyde)說:「他還很年輕、長得也很年輕,但他打起球來卻不像他的年紀,他在場上看起來不太緊張,總是很自在的樣子。」他說去年哈勒戴在春訓打擊練習時的表現就不輸許多大聯盟選手,「在他這個年紀,這真的令人印象深刻。」隊友麥肯(James McCann)說:「他才20歲,但感覺像是有10年職棒經驗的老將。」

金鶯球團不排除讓他開季從大聯盟出發,哈勒戴的言語中也表露自信,被問到是否準備好前進大聯盟時,他回應:「當然,我一直都準備好了。」