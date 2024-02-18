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MLB／外表看似小孩 百大新秀之首哈勒戴有望開季大聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
百大新秀之首、金鶯隊20歲內野手哈勒戴今年有望挑戰開季從大聯盟出發。 美聯社
百大新秀之首、金鶯隊20歲內野手哈勒戴今年有望挑戰開季從大聯盟出發。 美聯社

百大新秀之首、金鶯隊20歲內野手哈勒戴（Jackson Holliday），有著孩子般的外貌，在隊友眼中卻像已有10年職棒經驗的老手，今年有望挑戰開季從大聯盟出發。

哈勒戴為名將之後，他的父親是有15年大聯盟資歷、生涯316轟的麥特．哈勒戴（Matt Holliday），他在2022年參加選秀時獲得金鶯狀元籤挑選，去年從小聯盟1A連升3級站上3A，不同於去年參與大聯盟春訓時僅止於觀光、體驗，今年是被點名有機會進入開季26人名單的選手之一，目前也在新年度的大聯盟官網百大新秀排名第一位。

「有點興奮，對吧？」哈勒戴坦言，有機會開季從大聯盟出發，確實讓他很期待接下來的發展，「我會繼續日復一日努力，享受在這裡和隊友們的相處，也讓自己更進步，如果可以通過春訓的考驗，從大聯盟開季那會很酷。」

FILE- Jackson Holliday, the first overall draft pick by the Baltimore Orioles in the 2022 draft, takes batting practice with the team prior to a baseball game between the Orioles and the Tampa Bay Rays, Wednesday, July 27, 2022, in Baltimore. The Orioles have promoted top prospect Jackson Holliday to Triple-A Norfolk, another step in the 19-year-old shortstop's remarkable rise through the minors in his first full pro season. (AP Photo/Julio Cortez, File) 美國聯合通訊社
FILE- Jackson Holliday, the first overall draft pick by the Baltimore Orioles in the 2022 draft, takes batting practice with the team prior to a baseball game between the Orioles and the Tampa Bay Rays, Wednesday, July 27, 2022, in Baltimore. The Orioles have promoted top prospect Jackson Holliday to Triple-A Norfolk, another step in the 19-year-old shortstop's remarkable rise through the minors in his first full pro season. (AP Photo/Julio Cortez, File) 美國聯合通訊社

儘管有著一張娃娃臉，哈勒戴表現出的成熟已讓教練、前輩吃驚，總教練海德（Brandon Hyde）說：「他還很年輕、長得也很年輕，但他打起球來卻不像他的年紀，他在場上看起來不太緊張，總是很自在的樣子。」他說去年哈勒戴在春訓打擊練習時的表現就不輸許多大聯盟選手，「在他這個年紀，這真的令人印象深刻。」隊友麥肯（James McCann）說：「他才20歲，但感覺像是有10年職棒經驗的老將。」

金鶯球團不排除讓他開季從大聯盟出發，哈勒戴的言語中也表露自信，被問到是否準備好前進大聯盟時，他回應：「當然，我一直都準備好了。」

大聯盟 金鶯

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