MLB／「功夫熊貓」重返巨人！不為引退賽 還想拚看看

「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）重返老東家，根據「NBC Sports」報導，巨人隊以非40人名單春訓邀請方式，讓山多瓦參與大聯盟春訓，而他本人對此也十分期待，希望能夠以37歲之齡回到大聯盟賽場。

巨人去年春訓也曾以相同方式邀請投手羅莫（Sergio Romo）參與春訓，不過當時是為了讓羅莫穿著巨人球衣引退，但對山多瓦的邀約可能不是相同想法，至少根據山多瓦的友人敘述，山多瓦認為自己狀況不錯，很想要復出。

山多瓦上一次在大聯盟出賽已是2021年，當時效力勇士隊出賽69場，敲出13支安打包含4轟，打擊率1成78，近年陸續征戰墨西哥聯盟、波多黎各冬盟，也曾到新成立的中東職棒聯盟「棒球聯合會」（Baseball United）出賽。

山多瓦的生涯精華時刻都獻給巨人，效力11個球季、累積1149場出賽，為巨人拿下3座世界大賽冠軍，並獲選1次世界大賽MVP，在巨人敲出135轟、打擊率2成85。