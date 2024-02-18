MLB／山本由伸Live BP強到隊友學日文 教頭讚能成一線投手

山本由伸來到道奇隊後的首度實戰投打對決博得滿堂彩，弗里曼（Freddie Freeman）慶幸他球衣胸前的隊名是「Dodgers」，不需在真正比賽遇到他，為了讚揚他的投球，還特地問了「incredible（難以置信、太棒了、太驚人了）」的日文要怎麼說。

山本今天在Live BP共用27球、面對6位打者，他自評今天表現有85分，比自己預期的更好，不只直球控球精準，卡特狀況也比之前牛棚時更好，「已經有一段時間沒有面對打者投球，所以我很期待今天，希望自己可以冷靜、專注的投球。」

Yoshinobu Yamamoto's first live BP? Electric. pic.twitter.com/Q4wExEtpjA — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年2月17日

山本面對的6名打者包括貝茲（Mookie Betts）、弗里曼等MVP等級的打者，貝茲遭到三振，弗里曼唯一擊中的球是界外球，海沃德（Jason Heyward）僅看球、未出棒，孟西（Max Muncy）則是打成軟弱的內野飛球，被問到山本用了哪些球路時，孟西說：「應該問，他沒用哪些球，他的投球沒有任何一點失誤，真的太酷了，令人印象深刻。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）也給出高度評價，讚他聰明、有求知慾，也很清楚自己面對大聯盟打者要做的準備，「我非常有信心，他可以成為第一線的先發投手。」弗里曼表示，慶幸山本胸前的隊名是道奇，他的球路很會跑，會讓很多打者碰到麻煩、一開始無法適應。

山本由伸練投。 美國聯合通訊社

山本的Live BP結束後，多位隊友上前與他擊掌，都說了些什麼？山本用英文透露隊友告訴自己「nice pitching」，弗里曼則是還原更近一步的對話內容，「我問他日文的『incredible』要怎麼說」。