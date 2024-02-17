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MLB／搶輸山本關鍵在哪？洋基總管：無法假裝加州西岸
洋基隊季外參與山本由伸爭奪戰，不敵道奇隊，在洋基眼中究竟輸在哪裡？總經理凱許曼（Brian Cashman）給出令人意想不到的觀點，「加州西岸的天氣，我們假裝不來。」
山本帶三座澤村賞資歷挑戰大聯盟，各隊招募之旅搶著拿號碼牌與他見面，洋基也是競爭者之一，甚至一度被視為領跑球隊，總教練布恩（Aaron Boone）去年曾在訪談中表露搶下山本的信心，但最終山本決定前進道奇，與大谷翔平當隊友。
凱許曼昨天參與Talkin' Yanks節目，被問到搶輸山本的關鍵，凱許曼表示，「我有信心我們已經做了所有能做的事，與選手建立良好關係，我也相信他在我們與道奇之間做了非常困難的決定。」他回想有一天和布恩等人坐在加州比佛利山莊，看著外頭的景色，「真的是很美的環境，完美的天氣，我當時說這就是我們現在的競爭對手。」
凱許曼說，山本來紐約與洋基團隊會面的那一天下著雨，天氣又冷又濕，「我們有很棒的會議，我也很喜歡他的個性，但最終他選擇了道奇。」他說唯一慶幸的是道奇身處國聯，而非與洋基所在的美聯。
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