MLB／賈吉有索托在更想打第3棒 洋基教頭：他求了6年了

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）心心念念的第三棒，今年在索托（Juan Soto）到來後，有機會實現，總教練布恩（Aaron Boone）也笑說：「他終於得償所願。」

賈吉生涯以擔任第2棒居多，累積529場比賽、2370打席，第三棒的708打席居次，但他其實一直都想打第三棒，近日就在節目上透露，從小時候開始接觸棒球，就是最想打第三棒。

「我可能比較老派吧！」賈吉表示，「從我小時候看棒球開始，就最想當第三棒，你會想當第三個走上來的人，在自己後面（第四棒）還有個更大隻的打者。」

賈吉表示，索托有單季30轟以上的能力，但同時也是上壘機器，「當他可以被保送100次以上、跑回100分以上，你會希望當他下一棒的人，我就想打第三棒、想在他後面棒次上場。」

布恩先前已經透露，今年有意安排索托打第二棒、賈吉打第三棒，但還不是定案，關鍵仍要看看第一棒打者如何安排。今天被問到賈吉喊話想打第三棒的發言，布恩笑說：「他已經求了6年了，三不五時就來問『你覺得三棒怎樣？』。」

布恩表示，不管最後棒次如何安排，相信賈吉都能做得很好，就像2022年球季，曾有一段時間安排他打第一棒，賈吉一樣開轟頻頻。