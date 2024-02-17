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MLB／排了實戰投打卻不見人？道奇教頭說大谷有「自治權」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇教頭羅伯茲（右）證實，球隊給了大谷「自治權」，可以安排自己的調整進度。 美聯社
道奇教頭羅伯茲（右）證實，球隊給了大谷「自治權」，可以安排自己的調整進度。 美聯社

大谷翔平的名字出現在道奇隊今天的實戰打擊練習（Live BP）名單上，媒體等到最後卻未見他現蹤，大谷表示預計要到下周才會進行Live BP，而道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也證實，球隊給了大谷「自治權」，讓他安排自己的調整進度。

根據道奇春訓基地今天事前公布的行程所顯示，大谷今天會參與Live BP，面對投手維西亞（Alex Vesia）或克里斯麥特（Nabil Crismatt），也讓大批媒體、攝影早早就定位等待捕捉畫面，結果直到Live BP結束，都未見到大谷現身。

大谷隨後出現在打擊練習場上，由三壘教練艾伯（Dino Ebel）負責餵球。橘郡紀事報記者普朗基（Bill Plunkett）在大谷離開休息室的路上遇到他，詢問為何今天沒有進行Live BP，而大谷回應那不是今天的計畫，「下個禮拜吧！」

對於球隊課表、實際運作上的落差，羅伯茲證實，球隊給了大谷權利，可以決定自己的訓練步調，「我們想的是盡可能給他自由、消除壓力，讓他為開幕戰做好準備。」羅伯茲表示，觀察大谷目前的準備進度，看來這樣的方式沒有問題，大谷的調整進度甚至比其他選手都更快。

有趣的是，普朗基在X上分享自己的這則報導時，留言詢問：「哪件事是更大的新聞呢？大谷翔平又一次打擊練習或我攔下他問了一個問題？」顯示了要在排定的採訪之外問到大谷有多難。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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