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MLB／大谷、山本已加球隊群組 道奇老將：希望他們舒服

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇老將羅哈斯透露，大谷和山本都已在本周加入球隊群組。 美聯社
道奇老將羅哈斯透露，大谷和山本都已在本周加入球隊群組。 美聯社

隨著大聯盟春訓展開，大谷翔平山本由伸道奇隊友們也一一搭起友誼橋樑，老將羅哈斯（Miguel Rojas）透露，兩人都已在本周加入球隊的聊天群組。

道奇季外大手筆補強，打造豪華艦隊，選手們從那時就高度期待新球季的到來。羅哈斯表示，球隊群組從去年冬天就在聊，大谷翔平和山本由伸是道奇勢在必得的選手，「我們都知道，我們必須搞定這筆合約，因為那代表贏得更多季後賽。」距離世界大賽冠軍更靠近一步。

他說大谷的天賦一生難得一見，能與這樣的選手身處同一個休息室、成為隊友，對他來說像是擁有特權，「我很開心，可以稱呼他是我的隊友，有機會可以和他身處同一陣線，我不會把此視為理所當然，我會享受和他一起打球的機會，希望我們還有一起慶祝的機會。」

羅哈斯透露，大谷和山本都已在本周加入球隊群組，「我們在場外也做了很多事情，這就是其中之一，希望他們可以很快融入我們，快點感到舒適自在。」

大谷翔平 山本由伸 道奇

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