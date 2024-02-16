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MLB／初識大谷好開心 也是道奇新援的外野手從球棒尺寸聊起
道奇隊今冬的補強之一包括外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez），昨天在打擊練習時與大谷翔平相談甚歡，兩人聊了什麼？赫南德茲解密，兩人先從的球棒尺寸開始認識彼此。
赫南德茲去年效力水手隊，貢獻161安、26轟、93分打點，在敵隊陣營看同處美聯西區天使隊的大谷翔平大殺四方，新球季兩人都來到道奇，從敵人變戰友。
赫南德茲現身FOX節目Flippin' Bats接受訪問，談到新隊友大谷翔平，他表示，「我真的很開心，以前只能在對面休息區看著他，現在我有機會可以近距離看他練球、看他表現。」看著大谷的備戰課表，更能體會二刀流成功沒有捷徑，赫南德茲透露大谷總是很早到球場，4、5個小時過去，看他還在訓練，「這是他能辦到如今成就的原因。」
兩人在昨天的打擊練習被直擊有說有笑，赫南德茲還拿起球棒放在一起比一比，他說：「我們試著更認識彼此，有聊到球棒的重量和長度，他的球棒和我的滿接近，都是一樣的重量，我的是33.5吋，他的是34吋。」
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