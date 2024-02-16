聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷財已在發酵 相關商品洗榜春訓基地暢銷排行
大谷翔平加盟道奇隊後帶動新一波商機，春訓基地亞歷桑納州駝峰球場（Camelback Ranch）周邊商品店銷售前3名都是大谷相關，據賣場人員表示，有人一買就是20件大谷球衣，誇張稱「感覺整個亞歷桑納的人都要開始穿大谷球衣了」。
大谷身上的戰袍從紅色變藍色，球迷也跟著要換掉追星裝備，入手大谷的道奇球衣、T恤。駝峰球場為道奇、白襪共用的春訓基地，據日本媒體報導，商店內有6成是道奇商品、3成白襪商品，剩下1成為仙人掌聯盟其他球隊商品。
銷售前3名依序為大谷球衣（199美元）、大谷掛繩（10.99美元）、大谷女版球衣（199美元），其他諸如鑰匙圈、磁鐵等商品同樣熱銷。
一名賣場人員表示，不只日本人搶購大谷商品，看著一件接著一件大谷球衣賣出，有人一買就是20件，數量多到讓她感覺整個亞歷桑納州都要開始穿大谷球衣了。
道奇陣中另一位日籍球星山本由伸的球衣則是預計要到下周才會到貨，球迷目前僅能在這裡買到他的背號T恤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言