MLB／大谷財已在發酵 相關商品洗榜春訓基地暢銷排行

大谷翔平加盟道奇隊後帶動新一波商機，春訓基地亞歷桑納州駝峰球場（Camelback Ranch）周邊商品店銷售前3名都是大谷相關，據賣場人員表示，有人一買就是20件大谷球衣，誇張稱「感覺整個亞歷桑納的人都要開始穿大谷球衣了」。

大谷身上的戰袍從紅色變藍色，球迷也跟著要換掉追星裝備，入手大谷的道奇球衣、T恤。駝峰球場為道奇、白襪共用的春訓基地，據日本媒體報導，商店內有6成是道奇商品、3成白襪商品，剩下1成為仙人掌聯盟其他球隊商品。

銷售前3名依序為大谷球衣（199美元）、大谷掛繩（10.99美元）、大谷女版球衣（199美元），其他諸如鑰匙圈、磁鐵等商品同樣熱銷。

一名賣場人員表示，不只日本人搶購大谷商品，看著一件接著一件大谷球衣賣出，有人一買就是20件，數量多到讓她感覺整個亞歷桑納州都要開始穿大谷球衣了。

道奇陣中另一位日籍球星山本由伸的球衣則是預計要到下周才會到貨，球迷目前僅能在這裡買到他的背號T恤。