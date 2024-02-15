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MLB／大聯盟嚴抓膝蓋封壘 跑者可判安全上壘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟今年球季開始要更積極抓野手妨礙跑壘，野手不得用膝蓋擋住壘包。 路透
大聯盟今年球季開始要更積極抓野手妨礙跑壘，野手不得用膝蓋擋住壘包。 路透

美職大聯盟今年球季開始要更積極抓野手妨礙跑壘，根據「ESPN」報導，未來野手如果刻意妨礙跑者接觸壘包，裁判可以判定跑者安全上壘，而且該判決不得挑戰。

妨礙跑壘意指守備員在未持球狀態或是未進行接球下，阻擋跑者觸壘，大聯盟今天透過視訊會議通知各球團，今年球季裁判會更注意未進行接球下的妨礙跑壘，主要是減少跑者與野手衝撞導致受傷。

只不過未進行接球的定義較容易產生爭議，大聯盟也指出，守備員平時可以在壘包上方、前方或後方守備，但若不是為了接球，則不可以以屈膝跪地等方式擋在跑者與壘包中間。

ESPN報導中也指出，大聯盟從2021年就開始關注壘包附近的妨礙跑壘問題，也注意到在二壘或三壘的妨礙跑壘，常常導致球員手部、膝蓋等傷勢。

大聯盟

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