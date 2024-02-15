快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

MLB／大谷太夯！道奇將限制採訪人數 韓媒違規遭禁

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷人氣實在太夯，道奇將限制媒體人數。 路透
大谷人氣實在太夯，道奇將限制媒體人數。 路透

大谷翔平加上山本由伸，道奇隊原本的星光陣容更加璀璨，春訓開始後也吸引來自亞洲的大批媒體到場採訪，數量遠遠超乎預期，甚至還出現南韓媒體違規拍攝的事件，道奇球團計畫16日開始限制媒體採訪的人數。

根據日本媒體「Full-Count」報導，道奇公關表示，今年採訪的媒體人數眾多，超過球隊的負荷量，預計明天會開始實施限制。

春訓期間道奇通常會在練習前、練習後開放球隊休息室供媒體採訪，但明天開始，電視台、廣播節目只允許一組2人進入，包含1名攝影師及1名記者或是製作人，而美國棒球記者作家協會的成員不受此限。

由於今年道奇將到南韓首爾舉行開幕戰，道奇的春訓有來自日本、南韓、台灣的媒體，接近100人的採訪陣容十分驚人。

日本媒體「The Daily」更指出，有南韓媒體因為拍攝大谷翔平在休息室滑手機的照片，並將其使用在影片中，被道奇發現而收到無限期禁止採訪的處罰。

根據大聯盟採訪規定，媒體在休息室中不能拍攝球員在訪問以外的畫面，而有道奇相關人士指出，該媒體在拍攝當下就已經被發現，並要求將其刪除，不料並未刪除還使用在影片中，另外也在禁止拍攝的停車場錄製了大谷翔平與水原一平行走的畫面。

只不過也因為3月20日道奇將到南韓出賽，球團與大聯盟對於禁止採訪的南韓媒體何時可以解禁，仍在討論中。

大聯盟 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／山本觀看大谷春訓再敲10轟 隊友：自己像個孩子…

MLB／大谷翔平離隊後首度回應 楚奧特：早就有預感

「上班路」坐駕引關注！Porsche代言人大谷翔平連換3台保時捷是贊助？

MLB／大谷翔平重摔嚇壞眾人 不用投球開始練盜壘

相關新聞

MLB／山本觀看大谷春訓再敲10轟 隊友：自己像個孩子…

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平春訓打擊練習再次上演全壘打秀，敲出10發全壘打，讓隊友奧特曼（James Outman）驚嘆...

MiLB／重返響尾蛇 林家正簽小聯盟約2A出發

杭州亞運國手、旅美捕手林家正重返美職體系，今年球季與響尾蛇隊簽下小聯盟合約，被分配在2A，並在今天向小聯盟春訓營報到，對...

MLB／大谷太夯！道奇將限制採訪人數 韓媒違規遭禁

大谷翔平加上山本由伸，道奇隊原本的星光陣容更加璀璨，春訓開始後也吸引來自亞洲的大批媒體到場採訪，數量遠遠超乎預期，甚至還...

MLB／太空人強投韋蘭德肩膀不適 恐趕不上開季

美國職棒大聯盟休士頓太空人春訓起步不順，王牌投手魏蘭德肩膀不適，訓練進度落後數週。年過40的他為謹慎起見，備戰時更重視休...

MLB／左外野守備表現太差 吉田正尚新賽季將改當紅襪DH

日籍強打吉田正尚去年與紅襪簽下5年9000萬美元合約，打擊表現雖優於聯盟平均，但守備能力卻慘不忍睹，新賽季預計將被安排擔任指定打擊（DH）。 紅襪休賽季發動交易，向紅雀隊換取兩屆金手套得主歐尼爾

MLB／大谷翔平離隊後首度回應 楚奧特：早就有預感

大谷翔平休賽季以10年7億美元大約轉戰道奇隊，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天終於打破沉默，說明自己對大谷加盟道奇的想法。 大谷翔平休賽季離開天使，與楚奧特結束6年合作關係。楚奧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。