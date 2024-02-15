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MLB／山本觀看大谷春訓再敲10轟 隊友：自己像個孩子…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平春訓打擊練習再次上演全壘打秀，敲出10發全壘打。 路透
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平春訓打擊練習再次上演全壘打秀，敲出10發全壘打。 路透

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平春訓打擊練習再次上演全壘打秀，敲出10發全壘打，讓隊友奧特曼（James Outman）驚嘆：「看他打擊覺得自己像個小孩子。」日本強投山本由伸也在一旁見學。

大谷翔平前天打擊練習時就敲出10轟，今天再次於室外練打，首次穿上道奇隊球衣，在29次揮擊中，將10球轟出全壘打牆外，最遠飛行距離估計有459呎。

日前山本由伸在牛棚練投時，大谷翔平在旁觀看頻頻點頭，今天換山本由伸參觀大谷的打擊練習，山本表示：「因為剛好有時間，所以想去看看，真的很驚人。」

與大谷同組練打的外野手奧特曼則說：「這是我第一次近距離看他打擊，看過之後，覺得自己好像個小孩子，他的揮棒速度非常厲害，球棒控制力也很好，這是非常困難的事情。」

內野手羅哈斯（Miguel Rojas）則大讚大谷翔平：「他有著難得一見的才能，能跟他一起打球非常榮幸，他十分關注細節，能夠當他隊友真的很開心，希望年底我們能夠一起慶祝。」

大谷翔平 山本由伸

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