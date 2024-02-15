MLB／太空人強投韋蘭德肩膀不適 恐趕不上開季

休士頓太空人春訓起步不順，王牌投手韋蘭德肩膀不適，訓練進度落後數週。年過40的他為謹慎起見，備戰時更重視休息，可能趕不上6週後的開幕戰。

韋蘭德（Justin Verlander）今天在佛羅里達州太空人春訓基地受訪時說，近期傳接球時，投球用的右肩感覺「不是太好」。他以「小問題」形容肩膀狀況，並強調仍努力為新賽季備戰。

韋蘭德曾3度獲大聯盟投手最高榮譽賽揚獎，下週將滿41歲。太空人預定3月28日在主場與紐約洋基打開幕戰，韋蘭德說，6周後能否趕上開季仍言之過早。但他坦言無法像過去輕易拿起球就丟，即使時間緊迫，仍會放慢訓練步調，盡可能休息。

他說：「40歲的身體反應跟25歲時不同，所以我的進度落後數週。」

太空人先發輪值原本就少了手術後復健的賈西亞（Luis Garcia）、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），兩人預計季中歸隊。韋蘭德如趕不上開季，這支過去7季兩度奪得世界大賽冠軍的強隊戰力將大打折扣。

太空人總管布朗（Dana Brown）說，投手增加訓練強度時痠痛很正常。除非韋蘭德被迫暫停投球，否則他「一點都不擔心」。

太空人新任總教練艾斯巴達（Joe Espada）異口同聲表示「沒有理由擔心」，並說相信魏蘭德的判斷，教練團任務是確保韋蘭德準備好幫助球隊一整季。

韋蘭德生涯巔峰時期以耐操出名，但隨著年齡增長，近幾季他待在傷兵名單的時間變長。

去年韋蘭德因季前右肩肌肉緊繃而錯過開季頭5週，整季投162.1局，是生涯18季最低單季投球局數之一。原本身披紐約大都會戰袍的他去年交易大限前被換回太空人，整季先發27場，戰績13勝8敗，防禦率3.22。