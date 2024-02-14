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MLB／左外野守備表現太差 吉田正尚新賽季將改當紅襪DH

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪隊日籍強打吉田正尚。 美聯社
紅襪隊日籍強打吉田正尚。 美聯社

日籍強打吉田正尚去年與紅襪簽下5年9000萬美元合約，打擊表現雖優於聯盟平均，但守備能力卻慘不忍睹，新賽季預計將被安排擔任指定打擊（DH）。

紅襪休賽季發動交易，向紅雀隊換取兩屆金手套得主歐尼爾（Tyler O'Neill），去年主要擔任DH的老將透納（Justin Turner）則轉戰藍鳥隊。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天受訪時表示，吉田正尚將在DH位置，獲得比其他球員更多時間，「我還不會直接說他就是DH，只是在這個位置上，他將獲得最多打席。」

根據《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）報導，除吉田正尚外，明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）及一壘手卡薩斯（Triston Casas）也會負擔DH出賽機會。

吉田正尚去年獲得580打席，累積15支全壘打和72分打點，打擊率0.289，標準化攻擊指數（OPS+）109。不過根據《Baseball Savant》統計，他在左外野的防守表現相當悽慘，出局製造值（OAA）-8，手臂價值（Arm Value）-4，都是聯盟倒數水準。

吉田正尚 紅襪

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