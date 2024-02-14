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MLB／大谷翔平離隊後首度回應 楚奧特：早就有預感
大谷翔平休賽季以10年7億美元大約轉戰道奇隊，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天終於打破沉默，說明自己對大谷加盟道奇的想法。
大谷翔平休賽季離開天使，與楚奧特結束6年合作關係。楚奧特休賽季始終保持沉默，沒說明自己對這件事的想法，他在Podcast節目上被問到這件事時表示，「大谷做決定前很多人問我的想法，其實去年開始，我就一直有他『可能加盟道奇』的預感。」
楚奧特大方表示大谷的決定很好，很適合道奇，他也樂見大谷拿到史上最大約，「這是他值得的。」
楚奧特去年遭遇鉤狀骨傷勢，大谷也在球季尾聲決定接受手肘韌帶置換手術，天使最終連9年無緣季後賽，不過新賽季楚奧特預計仍會繼續效力天使。
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