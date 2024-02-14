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MLB／大谷翔平「上班」狂換3台豪車是贊助？品牌商回應了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平在春訓期間秀了三台不同保時捷豪車，短時間頻繁更換座駕也成為話題。 美聯社
大谷翔平在春訓期間秀了三台不同保時捷豪車，短時間頻繁更換座駕也成為話題。 美聯社

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平在春訓期間秀了三台不同保時捷豪車，短時間頻繁更換座駕，讓外界好奇是否為「廣告贊助」然而日本媒體訪問結果，其中至少兩台不是廠牌提供。

大谷翔平在2022年就與日本保時捷簽約成為代言人，去年休賽季為了感謝讓出17號背號的凱利（Joe Kelly），就贈送了一台保時捷跑車送給凱利的太太艾許莉（Ashley），回應她在社群上發起「#讓大谷穿17號」活動。

而春訓期間大谷翔平也頻頻使用保時捷跑車通勤，台灣時間7日先搭乘黑色的「Panamera」出現，2天後換成「Cayenne」，開車的都是貼身翻譯水原一平，12日則是大谷親自開著「911targa 4s」上班，引發球迷熱烈討論。

大多數人好奇這是否為保時捷提供？而「富士新聞網」特別詢問日本保時捷代表，品牌方回應，提供給大谷翔平的是SUV車型的「Cayenne」以及電動車「Taycan」。

這也代表至少有兩台可能是大谷自行購買，不過也有球迷指出，或許是美國保時捷提供，無論如何，大谷翔平接下來開哪台保時捷上下班都會是話題。

大谷翔平 道奇

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