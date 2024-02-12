MLB／盜壘不受限！道奇教頭表明 對大谷翔平跑壘全程綠燈

加入道奇隊的大谷翔平，於今天繼續參與球隊春訓，只是今天成了觀眾，沒有太多訓練動作，但仍與教頭羅伯茲（Dave Roberts）及隊友有互動；據日媒報導，今天羅伯茲在接受採訪時表明，新賽季大谷翔平盜壘將不會受到限制，讓他「想跑就跑」，全程開綠燈。

做為投打「二刀流」的大谷翔平，在加入大聯盟後跑壘速度也不遜色，上季他在天使隊還跑出20盜的成績，因擔心他受傷，球隊通常不希望他盜壘，但來到道奇，首季將做為專職打者下，羅伯茲面對記者詢問是否會限制大谷翔平盜壘時，他說，「不，不，不，以前因為要投球，所以他的跑壘積極性可能受到了限制，但本季只要適合比賽的情況，也沒有關係，他只要覺得腳跑起來舒服，那將會是很棒的事。」

大谷翔平過去在天使隊，總計跑出86次盜壘成功，其中2021年26盜次數最多，但有10次盜壘失敗，上個賽季他跑出20盜，有6次盜壘失敗，成功率達7成7，有趣的是，他過去在日職火腿隊時代5個球季只跑出13盜。