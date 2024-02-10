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MLB／看過太多「季前宇宙」 道奇總裁說接下來才是重點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊季外聲勢龐大，以延攬大谷翔平(圖)、山本由伸為首的大舉招兵買馬，但總裁明白這不代表甚麼。 美聯社
道奇隊季外聲勢龐大，以延攬大谷翔平(圖)、山本由伸為首的大舉招兵買馬，但總裁明白這不代表甚麼。 美聯社

道奇隊季外聲勢龐大，以延攬大谷翔平、山本由伸為首的大舉招兵買馬，組軍超級艦隊，但他們知道這還不代表什麼，總裁弗里曼（Andrew Friedman）知道有太多「季前宇宙」的例子。

道奇投捕報到日迎接兩大日本球星加入自家陣營，弗里曼今天也接受媒體訪問，他坦言道奇相當幸運，季外的補強作業按照計畫進行，「話雖如此，但我們看過很多球隊『贏了季外』，就沒有然後了。」

弗里曼表示，季外補強是重要的一步，但更重要的是接下來的事，「6周的春訓期間，是我們為球季備戰的關鍵時期。」

資深左投克蕭（Clayton Kershaw）的合約也在今天正式定案，回到熟悉的道奇陣營，且身邊的隊友又更加強大，他也說看到道奇今冬的補強真的很不可思議，「贏了季前不代表什麼，但這裡有一支很棒的團隊，在我所效力的時期裡，道奇此刻的天賦可能是最強大的，所以我希望我也可以參與其中。」

克蕭 弗里曼 道奇

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