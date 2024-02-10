MLB／山本由伸專屬翻譯亮相 萬能的水原一平也跑來幫忙

道奇隊投捕報到練球第一天，山本由伸的專屬翻譯也亮相，將由46歲的園田芳大擔任，但大谷翔平的翻譯水原一平仍被注意到時不時陪伴在山本身邊，讓日本球迷感覺超暖心，更稱呼他是「萬能翻譯」。

道奇收羅兩位日本球星，春訓基地聚集約70位日本媒體等待，山本由伸的翻譯也在首日成為報導焦點。據道奇球團表示，園田芳大出生於1977年12月23日，這是他第一次擔任翻譯工作。

日本媒體進一步觀察到園田可能是「團欺」屬性，因為年紀小了許多的山本，今天就開起翻譯玩笑要他該減重了，園田則回應自己體重接近三位數。

山本、大谷都將擁有自己的專屬翻譯，但水原一平仍被注意到時不時出現在山本身邊，像是山本接受訪問時、牛棚練投時，身邊都有水原的身影在，視狀況出手幫忙。

水原不僅是大谷的翻譯，也為大谷扛起司機、保母的工作，有時也會當他的傳接夥伴協助訓練，與以往看到水原都能在附近找到大谷的情況不同，這回出現在山本身邊，讓日本球迷直呼罕見，「今天也是忙碌的萬能翻譯呢！」

大谷翔平今天也被問到與山本由伸成為隊友的感覺，他表示彼此使用日文溝通，當然會更容易，「但不管他是不是日本人或其他原因，在這裡，他就是我的隊友，我想他也是這樣想的。」大谷也透露，兩人的置物櫃就在隔壁，所以有更多交流的機會，「他第一年來到這裡，如果他有不懂的地方，我希望我可以幫他一起克服。」