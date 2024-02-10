快訊

蔡壁如15日入中市府任職 盧秀燕認主動邀請 原因曝光

居家布置創造過年儀式感 專家說龍年招財要補「水」

拜年傷腦筋？iPhone內建7招 送吉祥話免用罐頭回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／看大谷穿道奇球衣像夢境 教頭：我必須捏我自己

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
總教練羅伯茲還是不敢相信大谷已經加入道奇。 美訊社
總教練羅伯茲還是不敢相信大谷已經加入道奇。 美訊社

道奇隊投捕春訓報到日，最受矚目的選手卻是那位今年不能當投手的男人，看到大谷翔平以道奇一員身分現身基地，總教練羅伯茲（Dave Riberts）說，直到現在，「看到他穿道奇球衣，我還是必須捏我自己，才能確定這不是夢。」

道奇原本就是眾星雲集的球隊，有了大谷和山本由伸加入後，更成日本媒體追逐目標，選手、教練們這幾天抵達基地都感受到很大差異，一早6點已有大批日本媒體等待，鏡頭對準駛入停車場的車，期待著大谷的出現。

首次參與道奇春訓，大谷表示，「我現在是在一支全新的球隊，所以我表現得就像一個菜鳥，試著認識新隊友，我會走過去和他們打招呼、自我介紹，但實在太多新面孔了，所以我不確定自己是否有重複自我介紹兩次，如果有的話，希望他們不要在意。」

大谷朝首爾海外開幕戰以指定打擊之姿上場的進度備戰，今年同時還有投手復健課表要做，但他說自己在2019年就有這方面的經驗，因此並不擔心。大谷表示，「這是我第二次碰到這種狀況，有了第一次的經驗，我認為這是會容易許多。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／道奇再組單季4大MVP宇宙艦隊 歷史紀錄卻不看好奪冠

MLB／大谷逃不過巴士洗禮 道奇隊友：百萬美元也不換

MLB／留住克蕭！道奇傳簽1+1合約 明年有望攜手大谷

MLB／道奇有多猛？強投布勒趕不上開季 先發人手還是夠

相關新聞

MLB／山本由伸專屬翻譯亮相 萬能的水原一平也跑來幫忙

道奇隊投捕報到練球第一天，山本由伸的專屬翻譯也亮相，將由46歲的園田芳大擔任，但大谷翔平的翻譯水原一平仍被注意到時不時陪...

MLB／看大谷穿道奇球衣像夢境 教頭：我必須捏我自己

道奇隊投捕春訓報到日，最受矚目的選手卻是那位今年不能當投手的男人，看到大谷翔平以道奇一員身分現身基地，總教練羅伯茲（Da...

MLB／前大都會總管艾普勒捏造傷兵 遭大聯盟停權一季

美國職棒大聯盟主席曼佛瑞德今天宣布，調查確認前紐約大都會總管艾普勒過去2季不當使用傷兵名單，為騰出陣容空間「蓄意捏造」球...

MLB／逾70位媒體聚集道奇基地 山本由伸：多虧了有翔平

山本由伸挑戰大聯盟，以一紙10年3.25億美元合約加盟道奇隊，加入大谷翔平的行列，今天一到春訓基地看到約70位記者的超大...

MLB／大聯盟迎春訓 道奇率先開跑

大聯盟各隊迎接春訓，道奇隊明天率先起跑，投捕將在亞歷桑納州春訓基地練球，全隊15日首次集合，重量級球星大谷翔平吸引眾人目...

MLB／大都會揮別難堪賽季 換高層調陣容再出發

美國職棒紐約大都會上季團隊薪資創大聯盟歷史紀錄，勝率卻不到5成。賽季結束後球團高層換血，陣容微調，期望以大致相同的打線搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。