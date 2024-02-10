MLB／看大谷穿道奇球衣像夢境 教頭：我必須捏我自己

道奇隊投捕春訓報到日，最受矚目的選手卻是那位今年不能當投手的男人，看到大谷翔平以道奇一員身分現身基地，總教練羅伯茲（Dave Riberts）說，直到現在，「看到他穿道奇球衣，我還是必須捏我自己，才能確定這不是夢。」

道奇原本就是眾星雲集的球隊，有了大谷和山本由伸加入後，更成日本媒體追逐目標，選手、教練們這幾天抵達基地都感受到很大差異，一早6點已有大批日本媒體等待，鏡頭對準駛入停車場的車，期待著大谷的出現。

首次參與道奇春訓，大谷表示，「我現在是在一支全新的球隊，所以我表現得就像一個菜鳥，試著認識新隊友，我會走過去和他們打招呼、自我介紹，但實在太多新面孔了，所以我不確定自己是否有重複自我介紹兩次，如果有的話，希望他們不要在意。」

大谷朝首爾海外開幕戰以指定打擊之姿上場的進度備戰，今年同時還有投手復健課表要做，但他說自己在2019年就有這方面的經驗，因此並不擔心。大谷表示，「這是我第二次碰到這種狀況，有了第一次的經驗，我認為這是會容易許多。」