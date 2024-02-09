MLB／大聯盟迎春訓 道奇率先開跑

大聯盟各隊迎接春訓，道奇隊明天率先起跑，投捕將在亞歷桑納州春訓基地練球，全隊15日首次集合，重量級球星大谷翔平吸引眾人目光，也被預測是新球季國聯MVP熱門人選，有機會挑戰兩大罕見紀錄。

道奇23日對決教士隊，將是新球季首場熱身賽，兩隊3月20日前往南韓進行海外開幕戰，大谷最近在球迷會說，非常有信心以指定打擊身分出賽。

大谷過去在天使隊6季累積171轟、38勝，不但奪下2018年新人王，還是2021年、去年MVP，轉戰道奇簽下10年7億美元合約，寫下空前紀錄，新隊友都想更了解這位日籍巨星，三壘手孟西在球迷會當天，就被他的龐大保全陣容嚇一大跳。

「大谷周圍都是保全人員，約有30人。」孟西表示，從未看過這種事，就連王牌投手克蕭也不曾如此。

各隊開訓倒數，大聯盟官網邀請5位專家分析今年MVP熱門人選，去年得主勇士隊亞古納、大谷在國聯排名第2、第3，道奇球星貝茲居首，美聯最被看好是水手隊羅德里奎茲。

大谷去年9月進行右手韌帶修復手術，今年專職打擊，官網指出，他在國聯首季受限於指定打擊角色，還有許多才華橫溢的球員緊跟其後，不過仍有機會追平傳奇球星卡布雷拉的紀錄。

剛從老虎隊退休的卡布雷拉，2012、13年連奪美聯MVP，接下來10年未有球員連續兩年獲獎。

另外，全職指定打擊從未贏過MVP，1993年藍鳥隊莫里特、2000年白襪隊湯瑪斯、2005年紅襪隊歐提茲都在票選排名第2，官網點名大谷是最能打破這扇門的人。