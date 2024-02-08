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MLB／日本旅行社推出大谷觀戰團 最低價逼近50萬日圓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

大聯盟新球季將於3月20日開打，道奇教士隊在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，日本知名旅行社JTB今天宣布，「大谷翔平觀戰團」最低價49萬8000日圓（約合台幣10萬5135元）， 14日中午開始線上接受申請，18日晚上截止。

南韓首次進行大聯盟例行賽，道奇、教士將於3月20、21日在容量僅16000人的高尺巨蛋進行二連戰，大聯盟本土開幕戰則在3月29日點燃戰火，當天30隊全部亮相，道奇將在洛杉磯主場對紅雀隊展開4連戰。

JTB和大聯盟有合作關係，將銷售道奇、教士開幕系列賽的南韓之旅，這趟行程結合大聯盟門票、美食、飲料和特殊體驗，內容包括3天只看1場比賽，或是4天觀看兩場，提供球迷自由選擇，售價分別是49萬8000、72萬8000日圓（約合台幣15萬3645元）。

道奇、教士首戰在1月26日開始預售門票，短短8分鐘就被搶光，第2戰門票將在3月1日晚上8點開放預購。

這兩隊擁有6名亞洲球員，包括道奇大谷翔平、山本由伸、教士達比修有、松井裕樹、金河成、高佑錫，造成球迷瘋狂搶票。

大聯盟 教士 道奇

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