MLB／168公分小咖變成巨星 亞土維將在太空人挑戰3千安

太空人隊明星二壘手亞土維（Jose Altuve）昨天簽下5年1億2500萬美元合約，今天在熟悉的休士頓主場召開記者會，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）也到場；這份延長合約從明年開始，到2029年球季結束時，亞土維已經39歲，鞏固終身合作關係，他說：「休士頓是我的家。」

太空人官網特別提到，亞土維2011年7月從2A被叫上大聯盟時，沒有多少人了解這號人物，只知道他的身高5呎6吋（168公分）、當年小聯盟打擊率3成89（高階1A加2A），由於二壘手凱平格（Jeff Keppinger）被交易到巨人隊，亞土維只是短暫替代者。

他說：「2011年首次被徵召時，他們告訴我這只是暫時，直到他們找到另一名二壘手為止。」

但從這一刻開始，亞土維站穩大聯盟地位，生涯13個球季從未被取代，平均打擊率3成07在隊史排名第1，2047支安打、400支二壘打、得分1062、盜壘293次排名第3，209轟名列第5。

從沒沒無聞的小咖變成重量級球員，亞土維很感謝太空人；他表示，自己有兩個家，除了祖國委內瑞拉就是休士頓，每天晚上比賽結束後回家，都會看到女兒在睡覺，第2天醒來還可帶她去學校。

亞土維已在2017、2022年奪下世界大賽冠軍，接下來6個球季都在太空人，很有機會加入「3000安俱樂部」，還差953支安打達陣，加入太空人傳奇球星畢吉歐（Craig Biggio，3060安）的行列，波拉斯說：「這份合約的長度非常重要，讓他有機會實現目標。」