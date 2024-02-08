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MLB／小葛雷諾薪資仲裁擊敗藍鳥 年薪1990萬美元破紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾續約藍鳥。 美聯社
小葛雷諾續約藍鳥。 美聯社

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季年薪出爐，經過薪資仲裁後以破紀錄1990萬美元勝出，擊敗球團提出的1805萬美元。

大聯盟目前薪資仲裁案，球員在8個案件贏得6件，還有10件懸而未決。

小葛雷諾去年出賽156場，繳出打擊率2成64、全壘打26支、打點94分的成績，也入選明星賽，3個數字都是近3季最低數字，生涯5年全壘打達130支，打點也突破400大關（404分）。

前年季後被藍鳥交易到水手隊的重砲外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez），去年經過薪資仲裁贏得年薪1400萬美元，本來是史上最高紀錄，今天被小葛雷諾改寫。

赫南德茲今年加盟道奇隊，簽下1年2350萬美元合約，成為大谷翔平、山本由伸的隊友。

小葛雷諾2019年4月登上大聯盟，2021年以48轟奪下美聯全壘打王，去年身價衝到1450萬美元，下個月才滿25歲，年薪再創個人新高，明年季後將首次成為自由球員。

小葛雷諾 赫南德茲

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