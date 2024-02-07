MLB／專注打擊更可怕！美媒預測大谷翔平奪全聯盟打點王
大聯盟春訓即將展開，去年9月動了右肘手術雙刀流的大谷翔平，新賽季只能以打者「翔平」亮相，根據美國數據分析媒體預測，大谷翔平今年賽季將打下122分打點，榮獲新賽季全聯盟打點王。
文中提到，少了投球壓力，可以將所有精力放在打擊區的棒球天才，配上道奇隊的華麗打線，大谷將繳出更漂亮的成績，有很大的機會奪下打點王。
上季效力天使，本季以10年7億美元合約加盟道奇大谷翔平，上季打擊三圍.304／.412／.654，全壘打44轟，95分打點，OPS高達1.066，成為美聯全壘打王，季後也拿下美聯MVP、銀棒獎、漢克阿倫各項獎項，新球季成績有望更上一層樓，拿下更多大獎。
文章內也提到新賽季有機會蟬聯的人選，包括國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）、勝投王和三振王斯特德（Spencer Strider）
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