MLB／留住克蕭！道奇傳簽1+1合約 明年有望攜手大谷

大聯盟春訓即將開跑，多支球隊投捕報到日皆為15、16日，眼看春訓已倒數計時，仍有許多自由球尚未簽約，甚至名列FA市場前10名的4大咖投打仍待價而沽，而考量這四人的共通點是經紀人都是鼎鼎大名的波拉斯（S

2024-02-06 16:50