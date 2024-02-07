MLB／留住克蕭！道奇傳簽1+1合約 明年有望攜手大谷
道奇隊留住隊史最耀眼球星之一，根據大聯盟及多家外媒報導，克蕭（Clayton Kershaw）與道奇隊將簽下一年合約，但仍要等待後天體檢通過，球隊尚未證實此事。
克蕭去年球季結束後成為自由球員，道奇隊基於尊重未提出合格報價，克蕭上季出賽24場拿下13勝5敗、防禦率2.46，傳出猶豫是選擇家鄉遊騎兵隊或是續留道奇隊。
克蕭接下來將與道奇隊會合，接受體檢，通過後根據「The Athletic」報導，將會是一年合約，並附帶2025年球員選項，代表有機會看到克蕭與大谷翔平一同組成先發輪值。
而克蕭去年季後曾進行肩膀手術，今年上半球季時間可能耗在復健中，但道奇可以等，新加入的山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、派克斯頓（James Paxton），加上原有的米勒（Bobby Miller）及希恩（Emmet Sheehan），先發人手足夠。
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