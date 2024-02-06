MLB／不意外！4位10大自由球員待價而沽 經紀人都是波拉斯

大聯盟春訓即將開跑，多支球隊投捕報到日皆為15、16日，眼看春訓已倒數計時，仍有許多自由球尚未簽約，甚至名列FA市場前10名的4大咖投打仍待價而沽，而這四人的共通點是經紀人都是鼎鼎大名的波拉斯（Scott Boras），或許就不讓人意外了。

以《MLB Trade Rumors》網站的50大自由球員名單為例，前10名的球員就中有4人尚未簽約，包括第2名上季在小熊隊大復活的外野手貝林傑（Cody Bellinger）、第4名國聯新科塞揚教士隊史奈爾（Blake Snell）、第6名遊騎兵奪冠功臣左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）與第7名攻守俱佳的藍鳥隊三壘手查普曼（Matt Chapman）。

事實上今年自由市場本就被外界評斷深度不足，這4人待業至今自然有原因，背後都有疑慮。排名最高的貝林傑去年雖然繳出打擊率.307、26轟、97分打點的回春表現，但這究竟是曇花一現還是他真的已找回MVP身手，讓外界抱持問號。史奈爾去年拿以14勝9敗、ERA2.25成績勇奪第二座塞揚獎，投球局數180局也是近幾季新高，但高保送率與能否保持健康始終讓人擔憂。

蒙哥馬利去年成績為10勝11敗、ERA3.20的成績，且從下半季後狀況有越來越好的趨勢，更在季後賽成為英雄，但小樣本數據讓球團給出大約信心不足。至於查普曼則是近幾個球季打擊不符合外界期待，連3季OPS是生涯最差，都在0.757以下。

值得一提的是這四位經紀人都是「吸血果」波拉斯（Scott Boras），過往他在幫大咖球員談約時就是出了名的有耐心，願意與球團周旋到最後一刻，最著名的例子就是2019年他讓最大咖自由球員哈波（Bryce Harper）拖到3月1日，才與費城人達成13年3.3億美元大約，或許也是這四人至今尚未簽約的原因之一。