龍隊新左投為名記者之子 曾為愛子向麥道斯請教變速球

味全龍隊今天公布3位洋投簽約消息，新面孔是曾代表哥倫比亞出戰經典賽的29歲左投高姆斯（Rio Gomez，尚未公布譯名），他的父親是曾在ESPN工作近20年的播報員、棒球記者，甚至曾為了兒子，向「控球之神」麥道斯（Greg Maddux）請教變速球握法。

高姆斯在2016年選秀第36輪被紅襪隊挑中，不具大聯盟資歷，最高層級為去年在紅襪3A出賽16場（12場先發），取得0勝3敗、防禦率4.45，球季結束後成為自由球員，如今確定跨海披上龍隊球衣，這將是他第一次挑戰亞洲職棒。

高姆斯現年29歲，出生於佛羅里達州邁阿密，他的母親為哥倫比亞人，父親則是棒球記者佩卓．高姆斯（Pedro Gomez），從邁阿密新聞報（The Miami News）開始記者生涯，陸續任職過多家地方報社，並於2003年進入ESPN，2021年因心肌梗塞於家中猝逝，享年58歲。

任職ESPN近20年，佩卓．高姆斯的播報身影，許多美國球迷都有印象，同事眼中的他友善，不吝於回答學生、年輕記者問題，他也很愛家，曾為了兒子毫不遲疑請教名人堂球星麥道斯變速球的正確握法。

佩卓．高姆斯過世後，ESPN曾發表一則以里歐．高姆斯為第一人稱的長文，也描述到這段故事，當時自己才13歲，「我問我爸變速球的握法，結果他決定去請教麥道斯、一位未來的名人堂投手。」他的父親利用春訓訪問麥道斯時請教變速球握法，回家就開開心心地展示給兒子看。

里歐．高姆斯坦言，因為父親的工作，讓自己有機會接觸到許多大聯盟選手，小時候曾在春訓比賽時和齊托（Barry Zito）坐在休息區的板凳上聊上幾句，也曾和賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）講過電話、碰過幾次面，當時他還請教了如何面對大場面的壓力。