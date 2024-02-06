MLB／道奇將左投交易至洋基 2年約綁牛棚再生工廠最新力作
前洋基隊牛棚左投培洛塔（Wandy Peralta）休賽季轉戰教士隊，洋基今天與道奇隊達成交易，換來左投佛格森（Caleb Ferguson），以補強牛棚。
洋基送出的籌碼是牛棚左投蓋吉（Matt Gage）和小聯盟19歲投手扎祖埃塔（Christian Zazueta Jr）。佛格森去年出賽68場，累積17次中繼成功、3次救援成功，防禦率3.43，每局被上壘率1.44。
道奇也宣布簽回牛棚主力貝瑞瑟（Ryan Brasier），合約價碼是2年900萬美元，加上激勵獎金，最高可達1300萬美金，等待體檢通過後才會生效。
貝瑞瑟去年季初效力紅襪表現不理想，出賽20場，防禦率高達7.29，紅襪也在5月釋出他。他6月被道奇簽下，共出賽39場，防禦率僅0.70，成為道奇「投手再生工廠」最新力作。
據大聯盟官網報導，道奇補強動作尚未結束，仍想簽回工具人赫南德茲（Kike Hernandez）。如果釀酒人開賣主戰游擊手亞當斯（Willy Adames）或終結者威廉斯（Devin Williams），道奇預計展開追求。
三屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）目前仍無約在身，官網指出，若克蕭想重返賽場，將他帶回來是道奇首要工作。
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