MLB／11年2.8億美元！惠特經紀人老爸幫談出破皇家隊史大約

皇家隊幹大事！今天宣布以11年2.887億美元（約台幣91億）的合約綁住陣中明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.），寫下隊史最大合約紀錄。

這是皇家隊史第一張超過10年的大約，無論年限與總值都大幅超越陣中鐵捕培瑞茲2021年簽下的4年8200萬美元（約台幣25億）合約，這份合約將持續到2034年，並且附帶不可交易條款。此外合約也很有彈性，2031年後的每一年惠特都有跳脫權，若2034年仍選擇留隊，該季季後賽皇家可執行3年8900萬美元的球隊選擇權，讓這份合約總值最多可來到14年3.777億美元（約台幣119億）。

值得一提的是這份歷史大約是惠特的老爸（Bobby Witt）親自幫愛子洽談，他是退役大聯盟投手，生涯16季效力過7隊，拿下142勝157敗，並曾在2001年和響尾蛇一起奪得世界大賽冠軍，現在則是擔任兒子的經紀人。

簽下大約後惠特很改謝球團器重，在聲明中指出：「從2019年選秀會上被選中，皇家球團及球迷就將我視為家人，從第一天起這座城市與這支球隊就像家一般，很榮幸有這個機會能在往後的日子裡持續效力堪薩斯。」

惠特在生涯前兩個球季中都達成「20轟、30盜」的選手，成為大聯盟史上第一人，去年則是隊史首位「30轟30盜」俱樂部成員，整季30轟+49盜更是大聯盟歷史第5人。