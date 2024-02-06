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MLB／住在球場的男人 大谷翔平已現身春訓基地訓練
兩天前剛結束在道奇球場的球迷日活動，大谷翔平今天已經現身亞歷桑納州的道奇春訓基地，連道奇社群都稱：「第一位在春訓基地被直擊的道奇選手，就是你所預期的那個人。」
大谷季外簽下10年7億美元合約，瞄準在道奇挑戰生涯首次季後賽之旅，季外馬不停蹄，頻繁現身道奇球場訓練的程度，連「Dodgers Nation」主持人麥克連（Doug McKain）都曾戲稱：「大谷應該讓自己的郵件都寄到史考利大街1000號（1000 Vin Scully Ave），因為他根本就住在這裡。」這個地址正是道奇球場。
隨著春訓腳步逼近，道奇投捕的報到日為美國時間2月9日，首次全員到齊的訓練則是14日，今天已在春訓基地被直擊大谷的訓練身影，身旁包括翻譯水原一平和訓練員。
大谷今年將以單刀模式展開賽季，新球季首戰為3月20日在首爾的海外開幕戰，他前天剛在球迷日上表示，非常有信心以指定打擊的身分在開幕戰出賽。
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