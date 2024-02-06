MLB／林昱珉再攻進1百大榜單 「但台灣出品的先發非常稀少」

展開2024年球季前夕，各家媒體紛紛更新今年度的百大新秀名單，The Athletics網站將效力響尾蛇體系的台灣左投林昱珉排在第83，依然優異的變化球、提升的直球球速，讓他獲得越來越多關注，但作者也直言，身材矮小和來自台灣將讓林昱珉面對許多偏見。

該網站的百大新秀名單由作者洛爾（Keith Law）執筆，去年林昱珉並未進榜，文中提到當時他的球速只有89到90哩，面對一群沒經驗的打者，靠變化球取得出局數，但去年球季他的球速成長到94哩，變化球依然出色，持續強化自己的武器庫，使得他在今年排名獲得躍進。

洛爾表示，「林昱珉會投真正的螺旋球（這點已經讓我成為他的粉絲），還有變速球、曲球、滑球、卡特，也有優異的運動條件、求勝心理，現在還擁有了大聯盟級的直球，這讓他變得更有機會留在輪值裡。」

報導中提到，林昱珉的晉升之路勢必會面對許多偏見，首先是他的身材矮小，其次是他來自台灣，「這裡過去只產出過兩位成功的大聯盟先發投手，王建民和陳偉殷。」但作者也坦言，這兩個問題都不是大問題，林昱珉擁有足夠的武器，也具備冷靜、求勝心等特質，如果增進控球同時可以保有球威，他具備卡位中段輪值的能力。