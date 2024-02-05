MLB／7億美元的世界至寶 道奇派7人團隊加水原護大谷

大谷翔平有多珍貴？昨天出席球迷會時，身旁除了翻譯水原一平外，還跟著7個人，讓日本網友驚呼：「這就是價值1000億日圓的商品」。

道奇隊昨天舉辦一年一度的球迷日，3萬5千張門票售罄，多數為了一睹道奇版的大谷而來，而他所到之處也都引起球迷驚呼連連，絕對是昨天眾星之首，球隊為了保護他而部署的人員規格也可見一斑。

AM 570 LA Sports貼出介紹大谷翔平出場的影片中可見，大谷身旁除了水原之外，還有2位警察、4位保全、1位球團公關人員。

大谷與道奇簽下10年7億美元合約（約日圓1039億），道奇球團對他的保護程度，日本球迷說：「這就是價值1000億日圓的商品」、「如果你要護送1000億日圓的商品，就是像這個樣子吧！」也有人想到，球團在大谷年薪之外的開銷想必也很驚人，也有人覺得這感覺像是總理、皇室成員等級的保護。