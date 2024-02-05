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NFL／酋長明星四分衛父親酒駕被逮 前MLB投手代誌大條

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
酋長隊明星四分衛馬霍姆斯的父親因涉嫌酒駕遭到逮捕。 歐新社
酋長隊明星四分衛馬霍姆斯的父親因涉嫌酒駕遭到逮捕。 歐新社

NFL美式足球超級盃倒數一周，堪薩斯酋長隊明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的父親、大聯盟退役投手老馬霍姆斯（Patrick Mahomes Sr.）又因涉嫌酒後駕車，美國時間周六晚上在德州遭到逮捕，最重面臨10年刑期。

老馬霍姆斯現年53歲，1992年展開大聯盟生涯，先後效力雙城、紅襪、大都會、遊騎兵、小熊、海盜隊，生涯11年出賽308場（63場先發），戰績42勝39敗12中繼5救援、防禦率5.47，1997、98年還曾效力日職橫濱隊，投出3勝8敗、防禦率5.34。

老馬霍姆斯是酒駕累犯，2018年第2次酒駕被捕，判處有期徒刑40天，昨天又因酒駕被逮，以1萬美元交保；根據德州法律，這是第3級重罪，如果罪名成立，最高判處10年監禁。

酋長隊5年內4次晉級超級盃，將挑戰2連霸，和舊金山49人隊重演2020年對決場面，當時酋長以31：20勝出，暌違50年再封王，今年爭取隊史第4座超級盃，馬霍姆斯仍是重量級焦點。

大聯盟 大都會 超級盃

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